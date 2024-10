Sega va adapter sa série de jeux vidéo « Shinobi » au cinéma

Le japonais Sega a annoncé mercredi une adaptation cinématographique de sa célèbre série 'Shinobi'. L'éditeur de jeux vidéos va à cet effet collaborer avec Universal Pictures, déjà derrière le film à succès 'Super Mario Bros'.

Sorti pour la première fois en 1987 dans les salles d'arcade, le jeu Shinobi, mettant en scène un ninja des temps modernes se frayant un chemin à coups de shuriken (arme de lancer traditionnelle) dans des niveaux remplis d'ennemis, a connu de nombreuses adaptations et suites sur ordinateurs et consoles. Un nouveau jeu vidéo de la série avait été annoncé fin 2023.

En ce qui concerne le film, 'le développement d'une production cinématographique sur les jeux +Shinobi+ a commencé', a écrit Sega dans un communiqué, sans préciser de calendrier de sortie. Le long-métrage sera réalisé par Sam Hargrave (films 'Extraction' sur Netflix) et produit notamment par Marc Platt ('La La Land', 'Babylon') pour la société Universal Pictures, laquelle 's'attend à ce que le film suive le succès' de 'Super Mario Bros.', selon le communiqué de Sega.

Les aventures du plombier moustachu de Nintendo sur grand écran s'étaient classées en deuxième position au box-office mondial en 2023. Sega avait lui-même déjà adapté au cinéma les péripéties de son hérisson bleu vedette dans 'Sonic, le film', et la série 'Like a Dragon: Yakuza', inspirée de ses jeux vidéo inscrits dans l'univers de la mafia japonaise, doit être diffusée sur Amazon Prime Video à partir du 24 octobre.

Les jeux vidéo ont le vent en poupe au cinéma ces dernières années: après son carton de 2023, Nintendo travaille sur un nouveau film 'Super Mario Bros.' pour 2026 et planche également sur une adaptation en salles de sa franchise Zelda. De son côté, l'éditeur de jeux vidéos américain Electronic Arts a confirmé le mois dernier vouloir porter 'Les Sims' sur grand écran.

Plusieurs séries adaptées de jeux vidéo ont également rencontré un gros succès récemment, comme 'The Last of Us' et 'Fallout', et une adaptation de 'Tomb Raider' est également en préparation.

/ATS