Séisme de magnitude 3,0 près de Schangnau BE

Un séisme de magnitude d'environ 3,0 sur l'échelle de Richter s'est produit mercredi après-midi près de Schangnau BE. Ce tremblement de terre a vraisemblablement été ressenti de manière assez forte à proximité de l'épicentre, selon le Service sismologique suisse.

La secousse s'est produite à 15h59 à 6 kilomètres à l'ouest de Schangnau, indique le SED de l'EPFZ dans une annonce automatique. En règle générale, on ne s’attend pas à des dégâts pour un tremblement de terre de cette magnitude.

Le Service sismologique suisse enregistre entre 1000 et 1500 séismes chaque année. La population n'en ressent que 10 à 20. Ces tremblements de terre présentent en général des magnitudes de 2,5 ou plus.

/ATS