Séisme de magnitude 3,1 près d'Aoste (I)

Un séisme de magnitude 3,1 sur l'échelle de Richter s'est produit jeudi dans la région d'Aoste ...
Photo: En règle générale, on ne s’attend pas à des dégâts pour un tremblement de terre de cette magnitude.

Un séisme de magnitude 3,1 sur l'échelle de Richter s'est produit jeudi dans la région d'Aoste, tout près de la frontière italo-suisse. La secousse s'est produite à 13h39 à 12 km au nord-est de la ville italienne, selon le Service sismologique suisse (SED) de l'EPFZ.

En règle générale, on ne s’attend pas à des dégâts pour un tremblement de terre de cette magnitude. Le Service sismologique suisse enregistre entre 1000 et 1500 séismes chaque année. La population n'en ressent que 10 à 20. Ces tremblements de terre présentent en général des magnitudes de 2,5 ou plus.

