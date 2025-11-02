Séisme de magnitude 6,3 dans le nord de l'Afghanistan

Un séisme de magnitude 6,3 a frappé le nord de l'Afghanistan dans la nuit de dimanche à lundi, a rapporté l'Institut d'études géologiques américain USGS, deux mois après un tremblement de terre meurtrier dans l'est du pays.

Le tremblement de terre s'est produit à Kholm, près de la ville de Mazar-e-Sharif, dans la province de Balkh, et sa profondeur était de 10 km, selon l'USGS. Des secousses ont été ressenties jusque dans la capitale Kaboul, d'après des correspondants de l'AFP sur place.

Fin août, un autre séisme, de magnitude 6, avait touché les provinces orientales de Kounar, Laghman et Nangarhar.

Plus de 2200 personnes avait alors été tuées, dans ce séisme, le plus meurtrier de l'histoire récente de l'Afghanistan.

Le pays est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne montagneuse de l'Hindou Kouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne.

/ATS