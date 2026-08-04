Séisme près de Naples: l'Italie débloque 100 millions d'euros

Le gouvernement italien a débloqué une aide de 100 millions d'euros pour les dommages causés par le séisme survenu dans la nuit de vendredi à samedi dans la région de Naples, a annoncé mardi le ministre de la Protection civile. Près de 400 logements sont inhabitables.

'A la suite du séisme du 31 juillet au 1er août, le gouvernement a débloqué 100 millions d'euros pour réparer les dégâts subis par les bâtiments situés principalement sur le territoire de la commune de Pozzuoli' (Pouzzoles), a indiqué le ministre Nello Musumeci lors d'une conférence de presse à l'issue du conseil des ministres.

Il a précisé qu'à la suite des inspections déjà menées par les pompiers, 395 logements avaient été déclarés inhabitables et évacués.

Sur les 700 personnes concernées par ces évacuations, '568 se sont déjà relogées de manière autonome (et) 128 personnes sont toujours hébergées dans des hôtels', a ajouté le ministre.

L'épicentre du tremblement de terre, qui s'est produit à 19h46 vendredi à une profondeur de 3 kilomètres, se situait dans la région des Champs Phlégréens, entre les communes de Pozzuoli (Pouzzoles) et Quarto, à l'ouest de Naples, dans le sud de l'Italie.

Il s'agit du séisme de plus forte magnitude survenu dans cette zone - qui abrite le plus grand cratère volcanique d'Europe - au cours des quarante dernières années.

Vingt-six personnes ont été blessées à la suite du tremblement de terre, dont une majorité dans la commune de Pozzuoli (Pouzzoles).

/ATS