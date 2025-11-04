Seize ans de prison pour le tireur de Sonceboz (BE)

L'homme accusé d'avoir abattu de cinq balles de révolver à bout portant le nouveau compagnon de son épouse en 2023 à Sonceboz (BE) a été condamné mardi à 16 ans de réclusion. Il a été reconnu coupable d'assassinat par le tribunal régional à Moutier.

L'accusé, demeuré impassible à l'énoncé du verdict, n'avait pas supporté que sa femme le quitte avec ses cinq enfants pour refaire sa vie avec un autre homme. Le tribunal collégial a écarté la thèse du meurtre passionnel pour retenir la prévention d'assassinat.

'Le prévenu n'a rien laissé au hasard', a souligné la présidente du tribunal Maïli Rüfenacht, ajoutant qu'il avait préparé son acte de façon minutieuse. 'La victime n'avait aucune échappatoire possible', a ajouté la magistrate.

Après avoir ouvert le feu sur le compagnon de son épouse sur le parking d'une station-service à Sonceboz, le prévenu avait pris la fuite en voiture. La police cantonale bernoise avait alors lancé une chasse à l'homme pour retrouver le fuyard qui s'était rendu à un poste de douane à Bâle le même jour.

