Seize chiots Saint-Bernard ont vu le jour à la Fondation Barry

Seize chiots Saint-Bernard ont vu le jour entre Noël et la Saint-Sylvestre à la Fondation Barry à Martigny (VS). Ils sont nés de deux mères différentes.

Le 25 décembre, 'Jazz du Grand-Saint-Bernard', une chienne de trois ans, a donné naissance à cinq chiots: un mâle et quatre femelles. Ils sont nés le même jour que leur arrière-grand-mère 'Patsch', précise jeudi la Fondation Barry dans un communiqué.

'Jazz' est une championne reconnue: en juin dernier, elle a remporté le titre de 'Best in Show' au concours de l'Union mondiale des clubs de Saint-Bernard, organisé à Martigny. Tous ses petits auront un nom commençant par la lettre 'V'.

Quelques jours plus tard, le 31 décembre, la famille de la Fondation Barry s'est encore agrandie. 'Muffin du Grand-Saint-Bernard', deux ans, a mis au monde onze petits: cinq mâles et six femelles. Cinq chiots sont nés naturellement, tandis que les six autres ont vu le jour grâce à une césarienne. Tous porteront des noms commençant par la lettre 'W'.

Trois des chiots mis au monde par 'Muffin' ont été placés auprès de 'Jazz' pour équilibrer les portées et garantir un nourrissage harmonieux.

En raison des travaux en cours en vue de la création du futur Parc thématique Barryland, le musée est actuellement fermé, et les chiots ne pourront donc pas être admirés sur place. Toutefois, huit chiots de 'Muffin' peuvent être suivis grâce à une webcam en direct sur www.fondation-barry.ch.

/ATS