Seize nouvelles victimes de l'incendie de Crans-Montana identifiées

Seize nouvelles victimes de l'incendie de Crans-Montana, dont de nombreuses mineures, ont été identifiées, indiquent dimanche les autorités valaisannes. Au total, 24 corps - soit plus de la moitié des 40 personnes décédées - ont ainsi été identifiés à ce jour.

Dix des nouvelles victimes identifiées sont suisses. Il s'agit d'une adolescente de 14 ans, deux de 15 ans et une jeune femme de 18 ans, ainsi que deux adolescents de 16 ans et un de 17 ans. On dénombre aussi un jeune homme de 18 ans, un de 20 ans et un de 21 ans, précisent la police cantonale et le ministère public dans un communiqué commun.

Parmi les nouvelles victimes identifiées figurent également plusieurs étrangers: trois Italiens de 16 ans, dont un disposant de la double nationalité italienne et émiratie, ainsi que d'un Roumain de 18 ans, d'un Français de 39 ans et d'un Turc âgé de 18 ans.

Samedi, les autorités valaisannes avaient déjà annoncé l'identification de huit victimes, toutes suisses: quatre jeunes femmes âgées de 16 à 24 et quatre hommes de 16 à 21 ans.

Les opérations d'identification sont menées par la Police cantonale valaisanne, le DVI (Disaster Victim Identification) et l'Institut de médecine légale, précise le communiqué. Elles visent à identifier 'l'ensemble des victimes, décédées ou blessées'.

Le commandant de la police cantonale Frédéric Gisler avait assuré vendredi devant la presse que l'identification des personnes décédées se poursuit 'sans relâche. C'est notre priorité absolue', avait-il dit.

/ATS