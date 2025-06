Sept soldats israéliens tués dans la bande de Gaza

Sept soldats israéliens ont été tués au cours d'un même événement dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé mercredi l'armée israélienne. Aucune précision n'a été communiquée sur les circonstances qui ont abouti à la mort des sept militaires.

Ils faisaient partie du 605e bataillon d'ingénieurs de combat de la 188e brigade, spécialisé notamment dans la destruction de tunnels et d'autres infrastructures militaires, le déminage et l'ouverture d'itinéraires pour l'infanterie et les blindés pendant les combats.

Un autre soldat appartenant à la même unité a été blessé mardi dans un autre événement dans la bande de Gaza, a précisé l'armée. Plus de 430 soldats israéliens ont été tués depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza.

Cette guerre a été déclenchée le 7 octobre 2023 par une attaque du Hamas sur Israël ayant entraîné la mort de 1219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes.

Plus de 56'077 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués dans la bande de Gaza dans la campagne militaire de représailles israéliennes, selon des données du ministère de la santé du Hamas pour Gaza, jugées fiables par l'ONU.

