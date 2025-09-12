Serge Bavaud prend la tête du Service de renseignement en novembre
Serge Bavaud, responsable du Centre de gestion des crises du DFAE, dirigera le Service de renseignement ...
RJB
Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX
Actualités suivantes
Serge Bavaud prend la tête du Service de renseignement en novembre
Suisse • Actualisé le 12.09.2025 - 14:32
Articles les plus lus
Serge Bavaud prend la tête du Service de renseignement en novembre
Suisse • Actualisé le 12.09.2025 - 14:32
Serge Bavaud prend la tête du Service de renseignement en novembre
Suisse • Actualisé le 12.09.2025 - 14:35
Imposition individuelle: le Valais demande un référendum cantonal
Suisse • Actualisé le 12.09.2025 - 13:59
Serge Bavaud prend la tête du Service de renseignement en novembre
Suisse • Actualisé le 12.09.2025 - 14:32
Serge Bavaud prend la tête du Service de renseignement en novembre
Suisse • Actualisé le 12.09.2025 - 14:35
Une plateforme en ligne pour les assurances sociales dès 2028
Suisse • Actualisé le 12.09.2025 - 13:32
Mort de l'éléphanteau Zali au zoo de Zurich, suite à un accident
Suisse • Actualisé le 12.09.2025 - 13:32
Imposition individuelle: le Valais demande un référendum cantonal
Suisse • Actualisé le 12.09.2025 - 13:59