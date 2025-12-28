Seuls 27% des parlementaires déclarent tous leurs revenus

Près de la moitié des parlementaires suisses gardent le silence sur leurs revenus annexes. Selon un nouveau rapport de Lobbywatch, 44% des membres du Parlement ne déclarent pas les revenus de leurs mandats dans des entreprises ou des associations.

Seuls 27% déclarent tous leurs revenus annexes, selon le rapport de transparence 2025 de l'association Lobbywatch publié lundi.

Dans l'ensemble, la transparence stagne ainsi au niveau de la dernière enquête de début 2024: 42% des parlementaires ne déclaraient alors pas de revenus annexes.

Dans le nouveau rapport, Lobbywatch fait toutefois pour la première fois la distinction entre la transparence totale (tous les revenus sont publiés) et la transparence partielle (seules certaines rémunérations sont déclarées). La nouvelle méthodologie montre que seule une minorité est vraiment totalement transparente, écrit Lobbywatch.

Les Vert-e-s les plus transparents

Parmi les groupes parlementaires, les Vert-e-s font preuve de la plus grande transparence: 68% de leurs membres déclarent tous leurs revenus. Pour le PS, qui suit en deuxième position, c'est encore une bonne moitié (51%). Selon Lobbywatch, la transparence du PS et des Vert'libéraux a diminué.

En revanche, l'UDC est devenue plus transparente et se situe au même niveau que le Centre. Le PLR reste en queue de peloton: aucun membre ne publie tous ses revenus et seul un sur trois déclare une partie de ses rémunérations.

Les femmes plus que les hommes

Le Conseil national, avec 58% de membres partiellement transparents, est plus enclin à fournir des informations que le Conseil des Etats (48%). En ce qui concerne la transparence totale, les taux sont faibles dans les deux Chambres.

Selon le rapport, les femmes sont plus transparentes que les hommes: un tiers des femmes parlementaires publient toutes leurs rémunérations, contre seulement un quart des hommes.

Pour réaliser ce rapport, Lobbywatch a demandé, durant l'été 2025, à tous les parlementaires fédéraux de rendre publics leurs revenus.

/ATS