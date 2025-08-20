Sévères critiques sur le comportement du ministre Martial Courtet

Le ministre jurassien Martial Courtet a un style de management autoritaire et a instauré un ...
Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le ministre jurassien Martial Courtet a un style de management autoritaire et a instauré un climat de peur, mais il n'a rien commis sur le terrain juridique. Ce constat figure dans l'audit destiné à analyser le fonctionnement de son département.

Le rapport présenté mercredi à Delémont est sans concessions à l'égard du ministre Martial Courtet, présent lors de la conférence de presse. 'On est dans un climat où prédomine la peur', a souligné l'auteur de l'audit, Daniel Held, ajoutant que c'était quelque chose de très préoccupant. 'Quand il se sent en danger, il peut réagir de manière excessive'.

Le rapport reproche au ministre en charge du Département de la formation, de la culture et des sports d'avoir mis la priorité sur la satisfaction de ses électeurs plutôt que sur l'engagement de ses équipes. Le ministre n'aurait pas toujours fait preuve de collégialité.

Le rapport de 37 pages donne un conseil au ministre: celui d'opter pour une nouvelle orientation de sa carrière. Le Centriste Martial Courtet est candidat à sa réélection.

/ATS
 

