Shell cède ses activités de distribution en Afrique du Sud

Le britannique Shell a annoncé mardi un accord pour céder ses activités aval en Afrique du Sud, dont quelque 580 stations-service, à la compagnie pétrolière nationale d'Abou Dhabi (Adnoc), dans une opération valorisée à environ un milliard de dollars.

Cette cession s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à recentrer son portefeuille sur ses marchés jugés prioritaires. L'opération, qui porte sur la filiale Shell Downstream South Africa (SDSA), devrait être finalisée en 2027.

Selon Adnoc, l'accord valorise l'ensemble de la société à environ un milliard de dollars. La marque Shell continuera toutefois d'être exploitée en Afrique du Sud dans le cadre d'accords de licence, tandis que les clients conserveront l'accès aux carburants et lubrifiants du groupe.

Pour la compagnie émiratie, 'cette acquisition constitue une étape majeure' dans son ambition de se développer comme acteur mondial de la distribution de carburants et des services de mobilité, tout en renforçant sa présence sur le continent africain.

Dans une communication distincte publiée avant ses résultats trimestriels, Shell a par ailleurs fait état d'un net recul de sa production gazière au deuxième trimestre. Celle-ci est attendue entre 620'000 et 650'000 barils équivalent pétrole par jour, contre 909'000 au premier trimestre.

Le groupe attribue ce repli aux conséquences du conflit au Moyen-Orient sur les volumes en provenance du Qatar.

Shell a néanmoins indiqué que ses activités de négoce de gaz devraient enregistrer des performances 'nettement supérieures' à celles du premier trimestre.

À la Bourse de Londres, le titre gagnait près de 3% en début de séance.

'Les investisseurs ont accueilli avec soulagement l'annonce de Shell selon laquelle les résultats au deuxième trimestre de sa division Gaz intégré seraient meilleurs que prévu', a observé Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell, ajoutant que l'entreprise a été soutenue par la hausse des prix du pétrole.

/ATS