Signaux au vert pour les emplettes de fin d'année

La fin d'année s'esquisse de manière favorable pour le commerce de détail suisse. Cruciale pour les commerçants, la période des achats de Noël devrait profiter de la stabilisation des prix, selon les projections de BAK Economics publiées jeudi.

Dans le commerce de détail de produits non alimentaires, les consommateurs profiteront de prix en baisse, après deux années précédentes marquées par l'inflation. 'Cela devrait donner une impulsion positive au commerce de détail', souligne l'institut.

L'année prochaine, l'inflation devrait s'inscrire à +0,1%. Pour les produits alimentaires, les économistes s'attendent à +0,6%, tandis que les produits non alimentaires, secteur de la mode mis à part, devrait essuyer une baisse de 0,5% des prix. Dans l'habillement, une hausse de 0,5% est escomptée.

Le commerce de détail a tiré profit cette année d'une demande en légère hausse, de 1,0%, alors qu'un déclin s'était fait sentir l'année précédente. Elle devrait ralentir à +0,5% en 2025, alors que les incertitudes des années précédentes ne sont pas oubliées et que la hausse des primes maladies pèse sur le budget des ménages. La mode devrait plus particulièrement faire les frais de l'assombrissement de la tendance, d'autant plus que le secteur est confronté à une forte concurrence venue de l'étranger.

Les détaillants suisses peuvent s'attendre à une légère progression des recettes, équivalente à celle de la demande, à +0,5%.

/ATS