Sika et Sulzer s'associent pour recycler des plastiques

Sulzer et Sika veulent s'associer dans le domaine du recyclage des plastiques dans la construction. A la faveur d'un protocole d'accord, le groupe industriel zurichois et le chimiste de spécialités zougois entendent créer une entreprise commune active dans le domaine.

Basée en région zurichoise, l'entreprise commune, dont les activités opérationnelles doivent être lancées en seconde partie d'année, bénéficiera de l'expertise de Sika dans les applications polymères et les matériaux de construction à celle de Sulzer en matière de processus de recyclage chimique, écrivent mardi les entreprises dans un communiqué commun. De premiers projets pilotes sont d'ores et déjà prévus en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Sika et Sulzer visent à développer un système de collecte, de traitement et de réutilisation des plastiques de construction à l'aide de procédés mécaniques et chimiques. L'offre sera complétée par des partenaires locaux, comme des entreprises de logistique et de recyclage, qui seront intégrés de manière ciblée dans certaines étapes du processus.

L'industrie européenne du bâtiment produit à elle seule environ 2 millions de tonnes de déchets plastiques par an, relèvent Sika et Sulzer. Jusqu'à présent, le recyclage de ces matériaux complexes est très fragmenté, techniquement exigeant et souvent peu efficace. La majorité de ces matériaux sont par conséquent éliminés en fin de vie, car les processus de recyclage mécanique existants ne produisent souvent que des matériaux de faible qualité qui ne peuvent pas être recyclés.

/ATS