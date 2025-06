Sika investit dans des usines en Chine, au Brésil et au Maroc

Le chimiste de la construction et des adhésifs Sika lance de nouveaux investissements en Chine, au Brésil et au Maroc. Le groupe zougois veut accélérer la pénétration de ces marchés et garantir des capacités de production adaptées aux besoins régionaux des clients.

Sika a agrandi son site existant dans la région métropolitaine de Suzhou, 'afin de soutenir le développement urbain de la Chine'. L'usine modernisée, qui dessert une région de plus de 12 millions d'habitants, est spécialisée dans les technologies polyuréthanes à haute viscosité utilisées pour des solutions de collage et d'étanchéité dans les secteurs de l'automobile, de la construction et de l'industrie, détaille la société sise à Baar dans un communiqué paru mercredi.

L'entreprise a également développé son site près de Belo Horizonte, au Brésil, avec des installations de production d'adjuvants, 'renforçant ainsi sa position dans l'une des régions industrielles les plus stratégiques du pays'. L'usine est située dans l'État du Minas Gerais, 'le plus grand producteur de béton du pays et centre du secteur minier'. Sika affirme qu'elle approvisionnera d'importants clients dans les secteurs du béton prêt à l'emploi, du ciment et des mines.

La société a, de plus, ouvert une nouvelle usine de mortier et d'adjuvants près d'Agadir, au Maroc. 'Grâce à son emplacement stratégique, elle desservira le sud du pays et les marchés voisins. Le site est équipé des technologies de production les plus modernes et répondra à la demande croissante de matériaux de construction dans cette région en forte croissance', affirme-t-elle.

D'ici 2028, Sika vise pour le secteur de la construction dans ces trois pays un taux de croissance annuel supérieur à 4,0%. L'entreprise possède des filiales dans 102 pays à travers le monde et produit dans plus de 400 usines.

/ATS