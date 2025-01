Sika ouvre de nouveaux sites à Singapour et en Chine

Le chimiste de la construction Sika a ouvert deux sites de production à Singapour et à Xi'an, capitale de la province chinoise de Shaanxi. Aucun montant n'a été dévoilé.

Le premier est spécialisé dans la fabrication de mortier et le second dans les colles de carrelages, les solutions d'étanchéité à base de ciment et de revêtements de sols.

Avec ces deux usines, 'Sika peut encore mieux répondre à la demande locale et diminuer significativement le transport', selon le communiqué paru jeudi.

L'usine de Singapour desservira les clients de la région métropolitaine, qui compte plus de six millions d'habitants. Le site de Xi'an, le deuxième plus gros ouvert récemment par le zougois en Chine, étoffe la présence du groupe dans le nord-ouest du pays. Sika compte désormais 35 unités de production dans l'Empire du Milieu.

Sika ajoute qu'à Singapour est attendue une croissance du secteur de la construction de 4,1% par an d'ici 2028. En Chine, ce domaine doit croître de 3,9% par an d'ici trois ans.

/ATS