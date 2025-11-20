Sika rachète la société saoudienne Gulf Seal

Le chimiste de la construction Sika rachète la société saoudienne Al Khaleej Industrial (Gulf ...
Sika rachète la société saoudienne Gulf Seal

Sika rachète la société saoudienne Gulf Seal

Photo: KEYSTONE/WALTER BIERI

Le chimiste de la construction Sika rachète la société saoudienne Al Khaleej Industrial (Gulf Seal). Cette transaction, dont le montant n'est pas dévoilé, permet au groupe zougois de s'étendre au Moyen-Orient.

Basé à Riyad, Gulf Seal fabrique des membranes d'étanchéité en bitume utilisées dans les grands projets de construction en Arabie saoudite et dans les pays voisins, indique le groupe zougois jeudi dans un communiqué.

Avec ce rachat, Sika renforce ses capacités à réaliser d'importants projets de construction liés au plan stratégique 'Vision 2030' de l'Arabie saoudite, à la Coupe du monde de football de 2034 et à l'urbanisation croissante, peut-on lire.

Fondée il y a une vingtaine d'années, Gulf Seal dispose d'un site de production à Riyad et de divers canaux d'exportation vers les pays du Golfe.

/ATS
 

Actualités suivantes

Enquête de la Comco sur le génie civil et le bâtiment dans le Jura

Enquête de la Comco sur le génie civil et le bâtiment dans le Jura

Économie    Actualisé le 20.11.2025 - 08:03

Novartis étend mais modère ses visées de croissance à moyen-terme

Novartis étend mais modère ses visées de croissance à moyen-terme

Économie    Actualisé le 20.11.2025 - 07:57

Ferry sud-coréen échoué: le timonier regardait son téléphone

Ferry sud-coréen échoué: le timonier regardait son téléphone

Économie    Actualisé le 20.11.2025 - 05:11

USA: des pièces de la collection du « Muppet Show » aux enchères

USA: des pièces de la collection du « Muppet Show » aux enchères

Économie    Actualisé le 20.11.2025 - 04:45

Articles les plus lus