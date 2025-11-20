Sika rachète la société saoudienne Gulf Seal

Le chimiste de la construction Sika rachète la société saoudienne Al Khaleej Industrial (Gulf Seal). Cette transaction, dont le montant n'est pas dévoilé, permet au groupe zougois de s'étendre au Moyen-Orient.

Basé à Riyad, Gulf Seal fabrique des membranes d'étanchéité en bitume utilisées dans les grands projets de construction en Arabie saoudite et dans les pays voisins, indique le groupe zougois jeudi dans un communiqué.

Avec ce rachat, Sika renforce ses capacités à réaliser d'importants projets de construction liés au plan stratégique 'Vision 2030' de l'Arabie saoudite, à la Coupe du monde de football de 2034 et à l'urbanisation croissante, peut-on lire.

Fondée il y a une vingtaine d'années, Gulf Seal dispose d'un site de production à Riyad et de divers canaux d'exportation vers les pays du Golfe.

/ATS