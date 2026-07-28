Sika ralentit la cadence sur six mois

Le chimiste de la construction Sika a vu sa performance financière décélérer légèrement sur les six premiers mois de 2026, notamment en raison d'effets de changes défavorables. Les perspectives pour l'ensemble de l'année ont néanmoins été en partie relevées.

Le fabricant d'additifs pour béton, enduits et autres colles industrielles a enregistré des recettes en recul de 1,5% sur un an à 5,59 milliards de francs entre janvier et fin juin. Hors effets des devises, les ventes ont par contre accéléré de 4%, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

Côté rentabilité, le résultat brut d'exploitation (Ebitda) s'est creusé de 0,7% à 1,06 milliard, alors que la marge afférente s'est bonifiée de 10 points de base à 19,0%. Le bénéfice net a quant à lui atteint 552,10 millions, en baisse de 0,4%.

Ces chiffres sont globalement supérieurs aux prévisions des analystes consultés par l'agence AWP.

Selon le directeur général Thomas Hasler, le groupe 'a été en mesure de gagner des parts de marché tout au long du premier semestre'. L'entreprise a accéléré au premier trimestre et consolidé son avance au deuxième trimestre, a-t-il détaillé.

Pour l'ensemble de l'année, Sika a relevé son objectif de croissance et vise désormais une augmentation du chiffre d'affaires de 3% à 6% hors effets de change, après +1% à +4% dans les précédentes estimations. La marge opérationnelle brute (Ebitda) devrait par contre se fixer entre 19,0% et 19,5%, contre 19,5% à 20,0% jusqu'à présent.

Le programme d'économies 'Fast Forward' est quant à lui en bonne voie et 'livre d'ores et déjà des résultats visibles au niveau de la croissance des ventes et des bénéfices', a souligné l'entreprise. Des réductions de coûts de 80 millions de francs doivent ainsi être réalisées cette année. La direction a également confirmé ses objectifs à l'horizon 2028.

/ATS