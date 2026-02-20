Sika voit son bénéfice chuter, mais relève le dividende

Le chimiste de la construction Sika a traversé un exercice 2025 difficile, marqué par la faiblesse de la demande notamment en Chine et aux Etats-Unis. La rentabilité du groupe zougois s'est détériorée, mais le dividende sera tout de même relevé.

Le bénéfice net s'est inscrit à 1,05 milliard de francs, ce qui représente un recul de 16,2% sur un an, selon un communiqué diffusé vendredi. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) s'est étiolé de 12,9% à 1,49 milliard, tandis que le bénéfice opérationnel brut (Ebitda) a chuté de 9,0% à 2,06 milliards. La marge Ebitda a cédé 0,9 point de pourcentage à 18,4%.

Le conseil d'administration propose le versement d'un dividende relevé de 10 centimes à 3,70 francs par action au porteur.

A l'exception du bénéfice net, tous les indicateurs publiés par Sika satisfont ou dépassent les prévisions des analystes sollicités par AWP.

Mi-janvier, le géant sis à Baar avait dévoilé son chiffre d'affaires annuel, raboté de 4,8% à 11,20 milliards de francs.

Pour l'exercice en cours, la direction table sur une croissance des recettes en monnaies locales de l'ordre de 1 à 4%, contre 0,6% en 2025. Cet objectif est conforme à la feuille de route de l'entreprise à plus long terme, qui prévoit une progression du chiffre d'affaires de 3 à 6% en monnaies locales avec la contribution des acquisitions. La marge Ebitda est attendue entre 19,5 et 20% cette année.

/ATS