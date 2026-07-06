Sion: Incendie à l'usine d'incinération des déchets d'Uvrier

Un incendie s'est produit, lundi vers 15h20, au sein de l’usine d’incinération des déchets ...
Sion: Incendie à l'usine d'incinération des déchets d'Uvrier

Sion: Incendie à l'usine d'incinération des déchets d'Uvrier

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Un incendie s'est produit, lundi vers 15h20, au sein de l’usine d’incinération des déchets située à Uvrier, sur la commune de Sion. Les sapeurs-pompiers du secteur sont à pied d'oeuvre.

'Les pompiers de Sierre et Sion sont sur place, ainsi que la Police cantonale', a précisé, en milieu d'après-midi, cette dernière à Keystone-ATS.

L’incendie provoque actuellement un fort dégagement de fumée. Le trafic est très perturbé autour des lieux du sinistre. Alertswiss et la Police cantonale valaisanne demandent de ne pas se rendre dans la région concernée et de fermer portes et fenêtres et arrêter la ventilation et la climatisation, dans les alentours.

A ce stade, l’ampleur du sinistre n’est pas encore connue. Selon une information du 'Nouvelliste', le feu aurait pris à la suite du broyage d’une batterie au lithium.

/ATS
 

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