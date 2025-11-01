Sion: les manifestants pro-palestiniens refusent de se disperser

Le quartier de la gare à Sion a été bloqué samedi en raison d'un rassemblement pro-palestinien non autorisé. Les manifestants, encadrés par une forte présence policière, refusaient de se disperser. Des arrestations ont eu lieu. La situation s'est normalisée vers 18h.

Au début du rassemblement à 14h00 sur le site de Cour de Gare, la police, munie d'un mégaphone, avait enjoint les manifestants à quitter les lieux, a constaté un photographe de Keystone-ATS. Ceux-ci ont toutefois ignoré la demande des autorités.

Selon le collectif Valais Palestine, à l'origine de la manifestation, quelque 1000 personnes étaient présentes à 14h00. D'après Keystone-ATS, ce chiffre était de 250 à 300. La police cantonale a compté environ 300 personnes dont 'plusieurs dizaines de casseurs'.

Altercations

'On va rester là, à ne pas bouger, c'est la seule liberté qui nous reste', a déclaré Gaël Ribordy du collectif Valais Palestine à Keystone-ATS. Il a dénoncé une 'dérive autoritaire massive' et un dispositif policier 'démesuré'.

'La gare est encerclée, il y a des fourgons de police à toutes les ruelles. La manifestation n'a pas perturbé la vie de la ville, par contre le dispositif policier a bloqué la ville', a-t-il ajouté.

Des altercations ont eu lieu vers 17h00, a constaté le photographe de Keystone-ATS, alors qu'il restait une petite centaine de manifestants. 'La police est en train de nous matraquer. Ils ont tabassé deux personnes et arrêté deux personnes', a alors déclaré Gaël Ribordy.

Un ultimatum a ensuite été fixé à 17h45 par la police. Les manifestants restants se sont alors progressivement dispersés. Vers 18h15, il n'en restait plus que quelques-uns, alors que les forces de police quittaient également les lieux, a constaté Keystone-ATS.

'Policière mordue'

La police valaisanne a délivré huit interdictions de périmètres et renvois et procédé à quatre dénonciations pénales, indique-t-elle dans un communiqué samedi soir. 'Au total, 34 personnes ont été contrôlées par les forces de l'ordre, qui ont saisi de nombreux objets dangereux tels que des chaînes, cagoules, gants renforcés, bâtons, masques à gaz, etc.', écrit la police.

Elle mentionne également une manifestante qui a, 'notamment, mordu une policière'. La dispersion des manifestants s'est faite dans le calme et sans usage de moyens de contrainte et aucun blessé ou dommage n'est à déplorer, précise encore la police.

Craintes de débordements

Pour rappel, le Conseil municipal sédunois avait interdit en septembre la manifestation pour 'des raisons de sécurité'. Les organisateurs avaient alors déposé un recours auprès du Conseil d'Etat valaisan, lequel avait confirmé l'interdiction jeudi dernier.

D'autres rassemblements de soutien à la Palestine ont eu lieu en Valais ces derniers mois, tous sans débordement. Au niveau suisse, en revanche, plusieurs manifestations en faveur de la cause palestinienne ont engendré des violences et des affrontements avec la police ces dernières semaines, notamment à Berne, Lausanne et Genève.

Une manifestation rassemblant plusieurs centaines de personnes a également eu lieu à Zurich samedi. Autorisée, elle s'est déroulée dans le calme, a indiqué la police municipale à Keystone-ATS.

/ATS