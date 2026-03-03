Site chimique de Monthey: BASF s'en va, Catexel arrive

Une nouvelle entreprise s'installe sur le site chimique de Monthey. Catexel reprend de BASF son activité d'azurants optiques. Déjà annoncé mi-décembre 2025, l'accord a été finalisé fin février. Quelque 80 collaborateurs changent ainsi d'employeur.

Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer les détails financiers de leur transaction, selon un communiqué de presse commun diffusé lundi sur le site de BASF. Pour l'entreprise allemande, il s'agit d'un point final à une présence de 17 ans sur le site de Monthey.

Membre du groupe International Chemical Investors (ICIG), Catelex est une plateforme spécialisée dans les produits chimiques spéciaux de haute qualité destinés aux détergents et produits d’entretien, aux soins corporels et aux applications industrielles.

Basée à Wiesbaden (Allemagne), cette entreprise de désormais 300 salariés est, outre en Suisse (Monthey), également présente aux Etats-Unis (West Chester/Harrison) et aux Pays-Bas (Leiden).

Le site chimique de Monthey compte, lui, environ 2000 collaborateurs répartis en plusieurs entreprises: Syngenta, Sun Chemical, Huntsmann, CIMO et désormais Catexel.

/ATS