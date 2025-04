Six morts dans un accident d'avion dans l'État de New York

Nouveau drame dans le ciel américain: un petit avion s'est écrasé samedi dans l'État de New York, faisant six morts, d'après les médias américains.

Cet accident, survenu près de Copake, est le dernier d'une série de catastrophes aériennes: jeudi, la chute d'un hélicoptère dans le fleuve Hudson a coûté la vie à six personnes; vendredi, le crash d'un avion léger en Floride a fait trois morts.

L'agence américaine de sécurité des transports (NTSB), qui enquête sur l'accident mortel de samedi, a indiqué lors d'un point presse que l'avion transportait six personnes, mais n'a pas directement confirmé le nombre de morts dimanche.

Le New York Times a rapporté que les six personnes à bord ont perdu la vie, citant un membre de la famille.

Les victimes, qui se rendaient à une fête religieuse, sont Michael Groff, pilote et neurochirurgien, sa femme Joy Saini, chirurgienne, leurs deux enfants et les partenaires de ces derniers, selon le New York Times.

L'avion 's'est encastré dans le sol'

L'avion a été 'comprimé, déformé et s'est encastré dans le sol' sous l'effet de l'impact, a décrit lors du point presse Todd Inman, responsable à la NTSB.

'Pendant l'approche à l'aéroport du comté de Columbia, le pilote a signalé une approche manquée', a expliqué Albert Nixon, enquêteur à la NTSB.

Selon M. Inman, la visibilité diminuait avant l'accident.

Le pilote était expérimenté et le cockpit de l'avion avait été récemment rénové.

