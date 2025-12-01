Six rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Six personnes chanceuses ont décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce ...
Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Six personnes chanceuses ont décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams lundi soir. Elles ont coché les six bons numéros 12, 15, 19, 23, 33 et 38, mais pas le numéro 'dream' 3, a annoncé la Loterie romande.

Le gros lot est une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans. Il faut pour cela trouver les 6 bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé 'dream'.

Huit pays européens proposent ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

https://jeux.loro.ch/games/eurodreams

/ATS
 

