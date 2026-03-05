Skyguide affiche un bénéfice en 2025 et a géré plus de vols

Skyguide a renoué avec les chiffres noirs en 2025. La société de contrôle aérien suisse a réalisé un bénéfice consolidé de 55,2 millions de francs grâce à une hausse des redevances de navigation aérienne. Elle a aussi géré plus de vols.

La société a augmenté les tarifs de 38% pour les survols et de 24% pour les atterrissages, 'reflétant plus fidèlement les coûts réellement engagés', a-t-elle indiqué jeudi. Appliquée à partir de janvier 2025, cette augmentation n'a toutefois pas encore été approuvée par la Commission européenne. En 2024, Skyguide avait enregistré une perte de près de 19 millions.

L'année 2025 a connu un nouveau record du trafic aérien. Skyguide a géré 1,346 million de vols dans l'espace qui lui est confié, soit une hausse de 1,3%. Les décollages et atterrissages ont aussi augmenté de 1,7% en Suisse.

La ponctualité s'est améliorée à 96,3%, tandis que le retard imputable à la société s'est établi à 37 secondes par vol en moyenne, contre plus de deux minutes pour la moyenne européenne.

