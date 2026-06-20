Skyguide ferme l'espace aérien en Suisse orientale

Un problème technique a contraint Skyguide à fermer l'espace aérien à l'est de Berne dimanche matin. La mesure a été prise par précaution, a indiqué le service de la navigation aérienne.

La cause exacte de la panne fait actuellement l'objet d'une enquête, précise Skyguide dimanche. Le service de contrôle aérien a convoqué sa cellule de crise pour analyser la situation et rétablir un fonctionnement normal.

Skyguide souligne que 'la sécurité dans l'espace aérien suisse est en tout temps la priorité absolue'. Les mesures visent à protéger les passagers et les équipages.

L'entreprise a exprimé ses regrets pour les désagréments causés aux passagers et à ses partenaires. Elle communiquera de nouvelles informations ultérieurement.

/ATS