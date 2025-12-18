Sommet UE: von der Leyen exige une solution financière pour Kiev

Les dirigeants de l'Union européenne ne quitteront pas le sommet organisé jeudi à Bruxelles ...
Photo: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS

Les dirigeants de l'Union européenne ne quitteront pas le sommet organisé jeudi à Bruxelles sans accord pour financer l'Ukraine, a déclaré à la presse la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

'Nous devons trouver une solution aujourd'hui', a affirmé la dirigeante de l'exécutif européen. Elle a toutefois dit 'soutenir totalement les demandes belges que les risques associés au prêt de réparations (un montage qui impliquerait de mobiliser les avoirs russes gelés pour financer un prêt à Kiev, ndlr) soient partagés par nous tous'.

/ATS
 

