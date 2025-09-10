Son espace aérien violé, l'aviation polonaise fait feu

Le ministre de la Défense polonais Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a annoncé mercredi que l'aviation avait tiré contre des 'objets hostiles'. Elle a réagi à des 'violations' de son espace aérien au cours d'une attaque russe contre l'Ukraine.

Après des 'violations à plusieurs reprises' de l'espace aérien polonais au cours d'une attaque russe contre l'ouest de l'Ukraine voisine mercredi, le commandement opérationnel du pays a annoncé le déploiement d'appareils polonais et alliés. Il s'agit d'une première pour un membre de l'Otan depuis le début du conflit.

'Les avions ont utilisé leurs armes contre les objets hostiles. Nous sommes en contact permanent avec le commandement de l'Otan', indiqué le ministre dans un message sur X.

'Au cours de l'attaque menée aujourd'hui par la Fédération de Russie contre des cibles situées sur le territoire ukrainien, notre espace aérien a été violé à plusieurs reprises par des drones', avait indiqué le centre de commandement de l'armée polonaise dans un message sur X.

'L'opération est en cours suite à de multiples violations de l'espace aérien polonais. L'armée a utilisé des armes contre ces objets', a confirmé le Premier ministre Donald Tusk sur X.

Le principal aéroport de Varsovie, Chopin, a été fermé, selon le site de l'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) en raison d''une activité militaire imprévue liée à la sécurité de l'État'.

En août, Varsovie avait adressé à Moscou une note de protestation après la chute et l'explosion d'un drone dans l'est du pays, qualifiant cet incident de 'provocation délibérée'.

Le président polonais Karol Nawrocki avait estimé mardi que Vladimir Poutine était prêt à envahir d'autres pays après l'Ukraine, lors d'une visite en Finlande.

/ATS