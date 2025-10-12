Sondage: les Suisses favorables à une réduction de la redevance SSR

Un sondage Tamedia, publié dans le Matin Dimanche, révèle que 53% des Suisses soutiennent l’initiative ...
Sondage: les Suisses favorables à une réduction de la redevance SSR

Sondage: les Suisses favorables à une réduction de la redevance SSR

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Un sondage Tamedia, publié dans le Matin Dimanche, révèle que 53% des Suisses soutiennent l’initiative UDC-Jeunes PLR visant à réduire la redevance SSR de 335 à 200 francs par an. Cette initiative devrait être soumise au vote en 2026.

Si le texte est adopté, la SSR verrait son budget réduit de moitié, passant de 1,3 milliard à 630 millions de francs. Les partisans de l'initiative entendent ainsi réorienter la SSR vers ses missions légales et mettre à jour le modèle de financement, devenu obsolète à l’ère numérique. Le Conseil fédéral prévoit déjà une réduction progressive de la redevance, à 300 francs en 2029, tandis que le contre-projet indirect permettrait une baisse moins drastique mais réduirait également les recettes, rappelle le Matin Dimanche.

La redevance reste la source principale de revenus de la SSR, qui emploie 7100 personnes et finance 17 radios, sept chaînes TV et une large production d’information et d’événements sportifs.

/ATS
 

