Une entreprise spécialisée dans les rouages et les oscillateurs... On parle d’horlogerie chez Atokalpa, société située à Alle dans le canton du Jura.

Avec son dirigeant, nous évoquons les liens entre l’entreprise et son actionnaire principal, le groupe Vaucher. On parle également crise horlogère, de finitions manuelles et esthétiques, de ressources humaines avec notamment la question des frontaliers, et de défis d'avenir.