Depuis plus d’un an, c’est un enfant de Tramelan qui est à la tête d’une des plus prestigieuses tables du monde. Franck Giovannini est le chef du restaurant de l’Hôtel de ville à Crissier. Il en a pris les rênes après la brutale disparition de son prédécesseur Benoît Violier.

Il est ce soir l’invité de notre émission économique. Nous évoquons ensemble cette succession douloureuse, l’obsession constante de la qualité, et la formation de la relève qui lui tient à coeur.