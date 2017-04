Depuis 1614, le domaine Valentin est dans la famille… Aujourd’hui c’est Nicolas Ruedin qui en est le propriétaire.

Il a passé les dernières semaines au Japon où il exporte son vin. Il nous parle des différences culturelles fortes entre l’Asie et l’Europe, mais aussi des difficultés qui touchent aujourd’hui sa profession. Une concurrence de plus en plus forte, des regroupements, des modes… et les aléas de la météo ! On évoque aussi l’évolution technologique, lui qui travaille déjà avec des drones.