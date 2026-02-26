Soudan: le nombre de civils tués a été multiplié par trois en 2025

L'ONU a pu vérifier quelque 11'300 victimes civiles au Soudan l'année dernière, soit trois ...
Soudan: le nombre de civils tués a été multiplié par trois en 2025

Soudan: le nombre de civils tués a été multiplié par trois en 2025

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

L'ONU a pu vérifier quelque 11'300 victimes civiles au Soudan l'année dernière, soit trois fois plus en un an, selon le haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk. Le nombre est probablement bien plus élevé, a-t-il affirmé jeudi à Genève.

Devant le Conseil des droits de l'homme, il a précisé que des milliers de personnes étaient encore portées disparues ou n'ont pas été identifiées. Plus de 500 cas de victimes de violences sexuelles ont aussi été observés.

Le nombre d'exécutions sommaires de personnes considérées comme proches de l'ennemi a augmenté, ajoute l'Autrichien. Il dénonce la violence de ce conflit.

Il y a quelques jours, la Mission internationale d'établissement des faits avait estimé que les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) avaient perpétré 'une campagne génocidaire' au moment de prendre la ville d'El-Facher, au Darfour, après 18 mois de siège. L'ONU parle elle d'actes équivalant à des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre.

Ces deux entités redoutent une extension similaire des atrocités au Kordofan voisin. Depuis début janvier, environ 600 personnes au moins ont été tuées ou blessées par des attaques de drones des parties au conflit dans cette région, y compris contre des convois humanitaires, a également affirmé le haut commissaire.

Depuis le début du conflit il y a près de trois ans entre les FSR et l'armée, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées. Près de 13 millions de personnes ont été déplacées, dont quatre millions de réfugiés. La famine est observée dans plusieurs régions. Des dizaines de millions de personnes ont besoin d'une assistance.

/ATS
 

Actualités suivantes

Début de la nouvelle série de pourparlers Iran/Etats-Unis à Genève

Début de la nouvelle série de pourparlers Iran/Etats-Unis à Genève

Monde    Actualisé le 26.02.2026 - 10:15

L'ONU demande l'abrogation d'un récent décret des talibans

L'ONU demande l'abrogation d'un récent décret des talibans

Monde    Actualisé le 26.02.2026 - 09:41

Epstein: des fichiers sur Trump seront réexaminés par la Justice

Epstein: des fichiers sur Trump seront réexaminés par la Justice

Monde    Actualisé le 26.02.2026 - 06:53

Présidentielle: Le Pen renoncera en cas de bracelet électronique

Présidentielle: Le Pen renoncera en cas de bracelet électronique

Monde    Actualisé le 25.02.2026 - 22:45

Articles les plus lus

Le pape Léon XIV se rendra en Afrique, en Espagne et à Monaco

Le pape Léon XIV se rendra en Afrique, en Espagne et à Monaco

Monde    Actualisé le 25.02.2026 - 14:07

Norvège: l'état de santé du roi Harald est bon

Norvège: l'état de santé du roi Harald est bon

Monde    Actualisé le 25.02.2026 - 17:33

Epstein: un ex-ministre américain démissionne de Harvard

Epstein: un ex-ministre américain démissionne de Harvard

Monde    Actualisé le 25.02.2026 - 18:53

Rachida Dati va se consacrer exclusivement aux municipales à Paris

Rachida Dati va se consacrer exclusivement aux municipales à Paris

Monde    Actualisé le 25.02.2026 - 21:15