Soupçons de fraude: Federica Mogherini en garde à vue

L'ancienne cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Federica Mogherini a été placée en garde à vue mardi dans le cadre d'une enquête en Belgique sur une possible fraude dans l'usage de fonds de l'UE, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.

Mme Mogherini dirige actuellement le collège de l'Europe à Bruges, et l'enquête porte sur des soupçons de favoritisme dans l'attribution à cet établissement - par le service diplomatique de l'UE dont elle fut la cheffe -, d'un programme de formation. Deux autres personnes, dont un haut responsable de la Commission, ont été arrêtées à Bruxelles mardi matin dans cette enquête, selon la même source.

/ATS