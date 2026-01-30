Springsteen chante son titre anti-ICE sur une scène de Minneapolis

La légende américaine du rock Bruce Springsteen est montée sur scène vendredi pour interpréter sa nouvelle chanson écrite en hommage à deux manifestants tombés sous les balles de la police fédérale à Minneapolis.

Le musicien a écrit et enregistré 'Streets of Minneapolis' en 24 heures pour répondre, selon ses termes, à la 'terreur d'Etat' qui règne dans cette ville du Midwest où l'administration a envoyé des milliers d'agents lourdement armés.

Ces agents ont tué deux citoyens américains à quelques semaines d'intervalle, suscitant une vague de colère à travers le pays.

Des milliers de manifestants sont descendus dans la rue vendredi pour protester contre les raids des agents masqués de l'ICE, la police de l'immigration.

Le Boss a expliqué avoir envoyé sa chanson à Tom Morello de Rage Against The Machine pour connaître son avis.

'Tom se passionne facilement', a déclaré sur scène le rockeur sous les rires du public. 'Je lui ai dit, Tom, qu'en penses-tu? C'est un peu grandiloquent'.

'Et il m'a répondu, 'Bruce, les nuances, c'est merveilleux, mais parfois, il faut leur coller un pain''.

Le chanteur de 'Born in the USA', critique farouche du président américain, compare dans son morceau l'ICE à 'l'armée privée du roi Trump', dont les membres portent des 'bottes d'occupants'.

'Il y avait des traces de sang là où il aurait dû y avoir de la miséricorde, et deux morts qu'on a laissés mourir dans les rues enneigées: Alex Pretti et Renee Good', chante-t-il.

'Je dédie ceci aux habitants de Minneapolis, aux habitants du Minnesota et aux habitants de notre beau pays, les Etats-Unis d'Amérique', a-t-il lancé au public.

Le titre de la chanson fait écho à son classique 'Streets of Philadelphia', écrit dans les années 1990 sur les personnes atteintes du sida.

Bruce Springsteen s'est fait la voix de l'Amérique déclassée ces dernières décennies, vénéré par ses fans pour ses hymnes en faveur de la classe ouvrière, tels que 'The River' et 'Rosalita'.

Il a soutenu la candidature de la démocrate Kamala Harris dans la campagne pour la présidentielle remportée par Donald Trump.

Il avait alors déclaré au sujet du milliardaire républicain qu'il se présentait pour devenir un 'tyran américain'.

De son côté, Donald Trump le juge 'très surcoté'.

/ATS