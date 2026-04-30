St-Paul Médias (La Liberté) restructure et supprime 18 postes

Le groupe de presse fribourgeois St-Paul Médias (SPM) a indiqué jeudi se restructurer et supprimer ...
St-Paul Médias (La Liberté) restructure et supprime 18 postes

St-Paul Médias (La Liberté) restructure et supprime 18 postes

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le groupe de presse fribourgeois St-Paul Médias (SPM) a indiqué jeudi se restructurer et supprimer 18 postes en équivalents plein temps. Ses trois titres, La Liberté, La Gruyère et La Broye Hebdo, ne formeront désormais plus qu'une rédaction commune sur trois sites.

/ATS
 

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