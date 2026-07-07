St-Paul Médias: le personnel veut rediscuter de la restructuration

Le ton se durcit dans le cadre de la restructuration de St-Paul Médias, éditeur de La Liberté ...
St-Paul Médias: le personnel veut rediscuter de la restructuration

St-Paul Médias: le personnel veut rediscuter de la restructuration

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Le ton se durcit dans le cadre de la restructuration de St-Paul Médias, éditeur de La Liberté à Fribourg. Après la confirmation par la direction de la suppression de 13,5 postes, le personnel réitère son opposition aux licenciements et veut une nouvelle discussion.

Les propositions du personnel, remise jeudi après une mobilisation, ont été 'balayées' lors d'une rencontre lundi entre la délégation et la direction. Cette dernière a 'campé sur ses positions, sans présenter de nouveaux arguments', a déploré Julie Rudaz, membre de la délégation, citée dans un communiqué publié mardi.

'La direction s'est montrée parfaitement hermétique à des mesures alternatives aux licenciements (ndlr: 15 au total) pour atteindre les objectifs financiers'. Réuni lundi soir en assemblée générale, le personnel a 'exigé que de nouvelles discussions, cette fois en présence du conseil d'administration, dont la stratégie suscite l'incompréhension'.

Lundi, St-Paul Médias a annoncé ramener à 13,5 le nombre de postes à supprimer, au lieu de 18, après la procédure de consultation.

/ATS
 

Actualités suivantes

Shell cède ses activités de distribution en Afrique du Sud

Shell cède ses activités de distribution en Afrique du Sud

Économie    Actualisé le 07.07.2026 - 12:23

F-35A: nouvelles affaires compensatoires avec le constructeur US

F-35A: nouvelles affaires compensatoires avec le constructeur US

Économie    Actualisé le 07.07.2026 - 12:20

Les écarts salariaux sont toujours plus marqués, critique l'USS

Les écarts salariaux sont toujours plus marqués, critique l'USS

Économie    Actualisé le 07.07.2026 - 11:05

Procès Pormanove: 30 mois de prison requis contre un streamer

Procès Pormanove: 30 mois de prison requis contre un streamer

Économie    Actualisé le 07.07.2026 - 10:39

Articles les plus lus

Samsung: bénéfice d'exploitation multiplié par 19 au 2e trimestre

Samsung: bénéfice d'exploitation multiplié par 19 au 2e trimestre

Économie    Actualisé le 07.07.2026 - 07:40

Mieux couvrir les victimes de viol sous emprise chimique

Mieux couvrir les victimes de viol sous emprise chimique

Économie    Actualisé le 07.07.2026 - 09:37

France: le déficit commercial se creuse en mai

France: le déficit commercial se creuse en mai

Économie    Actualisé le 07.07.2026 - 10:05

La production industrielle allemande confirme sa reprise en mai

La production industrielle allemande confirme sa reprise en mai

Économie    Actualisé le 07.07.2026 - 10:09