St-Paul Médias: le personnel veut rediscuter de la restructuration

Le ton se durcit dans le cadre de la restructuration de St-Paul Médias, éditeur de La Liberté à Fribourg. Après la confirmation par la direction de la suppression de 13,5 postes, le personnel réitère son opposition aux licenciements et veut une nouvelle discussion.

Les propositions du personnel, remise jeudi après une mobilisation, ont été 'balayées' lors d'une rencontre lundi entre la délégation et la direction. Cette dernière a 'campé sur ses positions, sans présenter de nouveaux arguments', a déploré Julie Rudaz, membre de la délégation, citée dans un communiqué publié mardi.

'La direction s'est montrée parfaitement hermétique à des mesures alternatives aux licenciements (ndlr: 15 au total) pour atteindre les objectifs financiers'. Réuni lundi soir en assemblée générale, le personnel a 'exigé que de nouvelles discussions, cette fois en présence du conseil d'administration, dont la stratégie suscite l'incompréhension'.

Lundi, St-Paul Médias a annoncé ramener à 13,5 le nombre de postes à supprimer, au lieu de 18, après la procédure de consultation.

/ATS