Stadler Rail décroche une commande pour 36 trains en Allemagne

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Le constructeur de matériel roulant Stadler Rail a décroché auprès de l'association des transports Rhein-Ruhr (VRR) une commande pour 36 trains régionaux de la famille Flirt.

La firme de Bussnang ne s'aventure guère dans son communiqué mercredi sur les contours financiers de l'opération.

Les compositions de trois voitures offriront 180 places assises chacune, en plus d'espaces pour poussettes, vélos et autres encombrants. Ils circuleront sur les futures lignes S 5 et S 8, dont la mise en service est agendée à décembre 2029, ainsi que RE 41, un an plus tard.

/ATS
 

