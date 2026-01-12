Stadler modernise 93 trains Thurbo pour les revendre en Hongrie

Stadler modernise 93 rames GTW des chemins de fer régionaux suisses Thurbo et les vend aux chemins de fer nationaux hongrois MÁV. Le montant de la transaction s'élève à 100 millions de francs.

Les véhicules seront notamment équipés d'un nouveau système d'information des passagers, d'une surveillance vidéo, de marches coulissantes, d'un ordinateur de bord pour les conducteurs de locomotive ainsi que d'un système de contrôle des trains combiné Mirel et ETCS BL4, selon un communiqué paru lundi.

Le système de traction sera adapté à la tension de la caténaire hongroise de 25 kV. Les prototypes seront construits en Suisse, la production en série se fera après la mise en place d'une installation de service en Hongrie.

/ATS