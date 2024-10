Stadler va livrer jusqu'à 24 trains Flirt au Danemark

Le fabricant de matériel ferroviaire Stadler Rail va livrer jusqu'à 24 trains au Danemark. La compagnie ferroviaire Lokaltog a signé un contrat pour l'achat de 14 compositions de type Flirt, avec une option pour dix unités supplémentaires.

C'est ce qu'a indiqué le groupe thurgovien mardi. Les trains seront livrés en 2028 et ils seront mis en service dans la région danoise du Seeland, plus précisément sur les lignes Tølløsebanen et Østbanen.

Il y a aussi possibilité d'engager ces trains sur les lignes Lollandsbanen et Odsherredsbanen. Les détails financiers du contrat ne sont pas révélés.

/ATS