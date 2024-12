Stephan Eicher et le Swiss Orchetra ouvriront le Zermatt Unplugged

Stephan Eicher ouvrira le festival Zermatt Unplugged avec le Swiss Orchestra placé sous la baguette de Lena-Lisa Wüstendorfer le 8 avril prochain. C'est la première fois que la manifestation valaisanne accueillera un orchestre entier, ont annoncé les organisateurs.

D'autres 'amis' de l'interprète de 'Déjeuner en paix' participeront au concert, dont l'accordéoniste et multi-instrumentiste bernois Mario Batkovic, lauréat du Prix suisse de musique 2023, le pianisteReyn Ouwehand et la soprano Cinzia Zanovello. L'écrivain alémanique Martin Suter apportera une touche littéraire à l'événement.

La chanteuse écossaise Amy Macdonald et le groupe de reggae britannique UB40 monteront aussi le chapiteau au pied du Cervin pour interpréter leurs titres en format acoustique, indiquent jeudi les organisateurs dans un communiqué. Le chanteur Mika viendra quant à lui présenter les chansons de son dernier album 'Que ta tête fleurisse toujours', son premier album exclusivement en français.

Le groupe américain Calexico, lui, distillera sa musique entre country et latin jazz lors des 'Sunegga Sessions', à près de 2300 mètres d'altitude.

Le festival se déroulera du 8 au 12 avril. Au total, plus de 120 concerts sont prévus sur 17 scènes intérieures et extérieures, réparties dans le village et les montagnes environnantes. Le Zermatt Unplugged se présente comme le plus grand festival acoustique d'Europe.

