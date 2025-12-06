Stratégie de sécurité: Washington le plus « grand allié » de l'Europe

Les Etats-Unis restent 'le plus grand allié' de l'Union européenne, a affirmé samedi la cheffe ...
Photo: KEYSTONE/EPA/OLIVIER HOSLET

Les Etats-Unis restent 'le plus grand allié' de l'Union européenne, a affirmé samedi la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas. Elle réagissait à la publication de la nouvelle stratégie de sécurité américaine anticipant l''effacement civilisationnel' de l'Europe.

'Bien sûr, il y a beaucoup de critiques, mais je pense que certaines d'entre elles sont également fondées', a dit Mme Kallas lors d'une conférence à Doha. 'Les Etats-Unis restent notre plus grand allié (...) nous n'avons pas toujours été d'accord sur différents sujets, mais je pense que le principe général reste le même. Nous sommes les plus grands alliés et nous devons rester unis', a-t-elle ajouté.

/ATS
 

