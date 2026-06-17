Straumann relève ses objectifs en matière de rentabilité pour 2026

Le fabricant d'implants dentaires Straumann a relevé ses objectifs en matière de rentabilité pour l'exercice en cours. Plusieurs raisons sont à l'origine de l'évolution meilleure qu'escompté.

La marge de rentabilité au niveau du résultat opérationnel (Ebit) devrait atteindre 140 à 170 points de base, alors qu'en février, la cible était de 30 à 60 points de base, à taux de change constant, précise l'entreprise baloise mercredi.

Straumann cite trois facteurs ayant conduit à une évolution des marges bien meilleure qu'escompté: les améliorations opérationnelles en continu, un équilibre favorable entre les différents marchés géographiques et des frais de douane moins importants qu'initialement prévu.

Par ailleurs, le groupe s'attend à un reversement de jusqu'à 17 millions de francs à titre de remboursement des frais de douane. Cet élément n'est pas pris en compte dans les mesures de la rentabilité de base. Les prévisions de croissance au niveau des recettes restent inchangées, entre 6 et 9% en termes organiques. Les résultats semestriels seront publiés le 19 août.

/ATS