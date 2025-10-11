Street dance: Sheila Silva pas parmi les 16 meilleures

La Suissesse Sheila Silva n'a pas réussi à se qualifier parmi les 16 meilleures danseuses lors de la finale mondiale de street dance. La Néerlandaise Jaïra Joy s'est imposée à Los Angeles dans la nuit de samedi à dimanche. L'événement aura lieu à Zurich en 2026.

Sheila Silva était la première femme suisse à participer à la finale mondiale de Dance Your Style. Âgée de 31 ans et originaire de Villeneuve (VD), elle a remporté le concours suisse en août dernier, décrochant ainsi son billet pour la finale mondiale aux États-Unis.

La prochaine finale mondiale aura lieu le 24 octobre 2026 au Hallenstadion de Zurich, a annoncé dimanche l'organisateur Red Bull sur son site web. La ville accueillera les 'meilleurs danseurs de rue internationaux'.

Lors de la compétition, deux personnes s'affrontent dans un duel sur une piste de danse. Selon les règles de l'organisateur, c'est le public qui doit désigner le vainqueur. Au total, près de 10'000 danseurs et danseuses de plus de 50 pays ont participé à la compétition cette année.

