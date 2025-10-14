Succès mitigé dans la lutte contre le gaspillage alimentaire

Entre 2017 et 2024, la quantité de nourriture jetée en Suisse a diminué de 5%. Un chiffre qui n'est pas suffisant au regard de l'objectif de réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2030. Il aurait fallu une réduction de 25% en 2025.

L'ensemble de la chaîne est donc à la traîne par rapport à l'objectif, constate mardi la Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW), chargée d'un monitoring, dans un rapport intermédiaire.

Dans le plan d'action contre les pertes de denrées alimentaires adopté en 2022, le Conseil fédéral fixe une réduction de moitié d'ici 2030. L'année de référence est 2017. Pour ce faire, la Confédération a conclu un accord interprofessionnel avec 35 entreprises et associations.

Lors d'une rencontre informelle mardi, le conseiller fédéral Albert Rösti a fait le point avec les représentants de la branche. Il veut maintenant analyser les enseignements tirés de la première phase du plan d'action.

/ATS