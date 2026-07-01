Suède: Google condamné à verser 1,3 milliard d'euros à Klarna

Un tribunal suédois a condamné mercredi Google à verser 14,3 milliards de couronnes (1,2 milliard ...
Suède: Google condamné à verser 1,3 milliard d'euros à Klarna

Suède: Google condamné à verser 1,3 milliard d'euros à Klarna

Photo: KEYSTONE/AP/MICHEL EULER

Un tribunal suédois a condamné mercredi Google à verser 14,3 milliards de couronnes (1,2 milliard de francs) au comparateur de prix Pricerunner, détenu par le groupe suédois de services financiers Klarna.

Le tribunal des brevets et de la concurrence de Stockholm a jugé que 'Pricerunner est considéré comme ayant subi un préjudice du fait que Google a, pendant de nombreuses années, favorisé illégalement son propre service de comparaison de prix'.

Pricerunner, qui avait intenté son action en justice en 2022, avait réclamé 'des dommages-intérêts nettement plus élevés, mais n'a pas entièrement obtenu gain de cause', selon le communiqué du tribunal.

/ATS
 

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