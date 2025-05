Suisse: 30% de naissances en plus les jours de semaine

En Suisse, les bébés naissent de préférence le vendredi. C'est ce que révèle un rapport de l'Office Fédéral de la Statistique (OFS) publié lundi. En 2023, 79'200 accouchements ont eu lieu dans les hôpitaux du pays.

En moyenne, 237 bébés sont nés chaque jour de la semaine en 2023 dans les hôpitaux suisses contre 181 en fin de semaine. Le vendredi est la journée qui a enregistré le plus de naissances (16% du total), alors que le dimanche présente la plus faible natalité (11%).

Cette répartition met en évidence les pratiques qui permettent d'influencer le moment de la naissance, notamment les césariennes primaires, dont 94% ont été programmées en semaine, et les déclenchements du travail. En 2023, on recensait 14'626 césariennes primaires et 21'342 déclenchements du travail pour un total de 79'200 accouchements, selon l'OFS.

Une autre dynamique dans les maisons de naissance

Dans les hôpitaux, les admissions de parturientes, les accouchements et les naissances sont plus nombreux les jours de la semaine que les samedis et dimanches. Ce constat n'est pas observé dans les maisons de naissance: les 1600 naissances qui s'y sont déroulées en 2023 sont réparties de manière équilibrée sur la semaine, avec une différence de moins de 11% entre le jour qui enregistre le plus de naissances (le jeudi) et le moins (le mercredi).

En 2023, deux tiers des accouchements se sont faits par voie basse et un tiers par césarienne. Les césariennes primaires, planifiées, étaient plus nombreuses (55%) que les césariennes secondaires, pratiquées face à une situation d'urgence (45%). Le taux de césariennes global augmente légèrement depuis 2019, atteignant 34% en 2023. Cette valeur place la Suisse, aux côtés de l'Italie, parmi les pays européens recourant le plus aux césariennes.

Moins de césariennes en Suisse romande

Les différences cantonales sont marquées, avec des taux de 41% pour le canton de Schaffhouse et de 40% pour ceux de Zurich et Zoug. Le bas du classement est occupé par Thurgovie et Appenzell Rhodes-Extérieures, ainsi que par l'ensemble des cantons romands, qui affichent des taux inférieurs à 29%. En l'espace de 10 ans, Vaud et Genève ont vu leur taux baisser de 6,1, respectivement 4,2 points de pourcentage. Le taux 2023 s'établit ainsi à 27% pour Vaud et à 29% pour Genève.

Pour les 64'573 accouchements non programmés par césarienne, le travail a été déclenché de manière artificielle dans 33% des cas, contre 26% dix ans auparavant. Les parturientes dont le travail s'est fait naturellement ont accouché plus fréquemment par voie basse, sans aide instrumentale (71%), que celles dont le travail a été déclenché artificiellement (62%). Les déclenchements d'accouchement sont plus nombreux de 30% les jours de la semaine que les week-ends.

Le taux d'induction du travail augmente avec la taille des maternités: il est de 30% dans les hôpitaux de soins de base, de 32% dans les hôpitaux avec prise en charge centralisée et de 42% dans les hôpitaux universitaires. Les cantons latins affichaient les taux d'induction les plus élevés, atteignant 50% à Genève. En Suisse centrale (NW, OW, SZ) et aux Grisons, les accouchements ont été provoqués dans moins de 22% des cas.

La moitié des accouchements sous péridurale

En 2023, 50% des accouchements se sont déroulés sous anesthésie péridurale, contre 38% en 2014. Les parturientes dont le travail a été déclenché ont bénéficié plus fréquemment d'une péridurale (dans 66% des cas) que celles dont le travail n'a pas été induit (43%).

Le nombre d'épisiotomies - opération visant à prévenir les déchirures sévères chez les parturientes - a continué de diminuer: en 2023, le taux s'établissait à 9 épisiotomies pour 100 accouchements vaginaux.

Parallèlement, les déchirures légères ont augmenté pour atteindre 56%, tandis que les déchirures sévères sont restées stables, concernant moins de 3% des parturientes.

/ATS