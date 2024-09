Suisse - Chine: négociations lancées pour renouveler l'accord de libre-échange

Berne et Pékin ont débuté lundi des négociations pour élargir l'accord de libre-échange (ALE). La Suisse veut notamment améliorer les conditions-cadres pour ses entreprises, notamment sur les droits de douane. La question des droits humains revient sur le tapis.

'Aujourd'hui, j'ai lancé virtuellement les négociations d'optimisation de notre ALE existant avec la Chine avec le ministre du Commerce Wang Wentao. Dans ces négociations, la Suisse visera à améliorer encore les conditions-cadres pour nos entreprises sur le marché chinois', écrit lundi le conseiller fédéral en charge du dossier Guy Parmelin sur le réseau social X (anciennement Twitter).

La question du respect des droits humains par la Chine crée déjà la polémique. Les négociations doivent aussi permettre de 'renforcer les dispositions existantes en matière de normes environnementales et de travail', a indiqué à Keystone-ATS le Département fédéral de l'économie. Les ONG et la gauche réclament d'aller plus loin.

/ATS