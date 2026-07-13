Suisse et Royaume-Uni actualisent leur accord de libre-échange

La Suisse et le Royaume-Uni ont conclu lundi à Berne les négociations pour un accord de libre-échange ...
Suisse et Royaume-Uni actualisent leur accord de libre-échange

La Suisse et le Royaume-Uni ont conclu lundi à Berne les négociations pour un accord de libre-échange modernisé. L'annonce a été faite par le président de la Confédération Guy Parmelin et le ministre britannique de l'Economie et du Commerce Peter Kyle.

Les discussions avaient été entamées en 2023 pour actualiser les relations commerciales après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le nouvel accord va 'nettement au-delà de la confirmation du statu quo', ont précisé les deux parties.

Le texte consolide le commerce des marchandises et élargit le cadre juridique pour les services, les investissements ou encore le commerce numérique. Il contient aussi des dispositions sur les services financiers, la propriété intellectuelle et les PME.

La signature de l'accord devrait intervenir encore cette année, avant les procédures d'approbation internes aux deux pays.

/ATS
 

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